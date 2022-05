Neet working tour oggi a Napoli, l'iniziativa per i giovani e il lavoro

Neet working tour oggi a Napoli, seconda tappa dell'iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche giovanili, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i giovani, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e Carta giovani nazionale.

Il tour ha l’obiettivo di coinvolgere i Neet (ragazzi tra i 14 e i 35 anni che non studiano e non lavorano) e offrire loro informazioni e accesso a numerose opportunità di formazione e lavoro. Dopo Torino, Alessandria, Genova, Lucca, Chieti e Ostia, tocca appunto al capoluogo campano ospitare la campagna informativa e tutti i suoi protagonisti. Anche l’Angcdl (Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro) è impegnata in prima linea nel Truck tour, promosso dalla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Il dialogo come obiettivo, con la promozione dell’etica e della legalità sul lavoro come temi centrali di tutte le attività che l’Associazione metterà in campo. Tra gli altri strumenti a disposizione, anche il videogame “Generazione legalità”, sviluppato a partire dall’idea del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro e della Fondazione Studi per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori alla professione di consulente.

«La categoria dei consulenti del lavoro continua a investire a lungo termine», spiega Fabrizio Bontempo presidente dell’Angcdl. «Come associazione, abbiamo accolto una sfida, coordinando i nostri interventi con quelli degli altri enti che compongono la categoria: quella di incontrare i giovani».