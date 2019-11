Verdura, pesce e frutti di mare a rischio: a Napoli scatta il blitz tra negozi e ristoranti del Vomero

Multe e sequestri nel cuore del Vomero, setacciato dalla polizia sanitaria dell'Asl Napoli 1. Gli uomini del Dipartimento di Prevenzione impegnati nel blitz che ha riguardato negozi di alimentari e ristoranti, hanno monitorato lo stato di conservazione dei cibi ed il rispetto delle norme per la loro conservazione, elevando un totale di 81 prescrizioni e due diffide.

L' intervento di vigilanza sugli esercizi alimentari vomeresi è stato svolto da 35 operatori dell'Asl partenopea che hanno multato alcuni gestori delle attività per un totale di 7500 euro di verbali. Non solo. I poliziotti sanitari hanno sequestrato, in tre diversi locali, oltre 100 chili di alimenti, in particolare grandi quantità di frutti di mare, vegetali e prodotti di pesca che erano esposti o conservati senza rispettare le norme igienico sanitarie.

