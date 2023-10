L’ecatombe del commercio al dettaglio. Sono centinaia le botteghe chiuse negli ultimissimi anni tra Vomero, Chiaia e centro storico. I fallimenti riguardano non solo le librerie e i luoghi della cultura, come documentato a più riprese da Il Mattino nei giorni scorsi, ma anche tante attività storiche di abbigliamento, profumerie e artigianato vario. Pipino, Caffetteria Vanvitelli, Richard, Fiorentino: solo per fare i nomi più recenti. Il nostro quotidiano ha realizzato un dossier al riguardo, incrociando i dati forniti da Confcommercio Napoli con quelli della Federazione del Commercio. I numeri sono impietosi. Il saldo totale degli esercizi presenti sul territorio è decisamente negativo: 400 negozi in meno in 4 anni. Ovviamente, a parte le distese di saracinesche abbassate, tante attività cambiano vocazione. Bar, friggitorie, ristoranti, pub e fast-food spuntano come funghi al posto delle botteghe storiche. E, come se non bastasse, il peggio non è affatto alle spalle: «Nei prossimi mesi arriveranno altre chiusure», annunciano in coro le associazioni.



Orologiai, abbigliamento, profumerie, librerie, artigiani, sartorie: c’è tutto un mondo di piccoli negozi in via d’estinzione in città. Il quadro è chiaro: all’ombra del Vesuvio non c’è più spazio per i negozi al dettaglio. Sopravvivono gli store, alcuni alimentari, i locali di food e - a stento - i negozi di vicinato, spesso insidiati dai “supermarket dell’oggettistica” asiatici o nostrani. Secondo Confcommercio Napoli, «dal 2019 i negozi che hanno chiuso per lasciare spazio ad attività di food sono oltre 100. Alcuni di questi sono storici. Il dato si riferisce a Chiaia e centro storico». I dati sono in fase di sviluppo, ma «la situazione è grave e in peggioramento», secondo le rilevazioni dell’associazione di categoria. Il fenomeno assume connotati ancora più inquietanti se si passa alla zona collinare, e in particolare al Vomero. La Federazione del Commercio segnala circa «300 chiusure totali dall’avvento della pandemia a oggi». Nel novero, sono ovviamente contemplati anche quei locali che si sono riconvertiti in bar o pub. In definitiva, «negli ultimi 10 anni, tra Vomero e Arenella si sono persi 650 negozi . Nel 2013 c’erano circa 2300 attività commerciali. Oggi ce ne sono 1650».

Stabilire come si sia arrivati a uno scenario tanto drammatico non è facile. Il quadro socio-economico partenopeo è piuttosto articolato, e su queste pagine ne abbiamo scritto in diverse circostanze. Le cause dello sfacelo delle botteghe e degli esercizi al dettaglio sono tante. A cominciare dal Covid, per continuare con l’e-commerce o la guerra tra Russia e Ucraina (che ha fatto impennare i costi delle bollette). Ma, fattori globali a parte, ci sono anche delle specificità tutte napoletane. Il boom turistico, per esempio, ha di fatto favorito la proliferazione di attività legate al food, la cui presenza sul territorio si è moltiplicata, tanto da indurre Palazzo San Giacomo a emettere un provvedimento di stop alle licenze ai pubblici esercizi per 3 anni in centro storico. Discorso lievemente diverso, va fatto per Chiaia e per il Vomero, non invasi dal boom di visitatori che sbarcano tra Decumani e dintorni. La chiusura a oltranza della funicolare di Chiaia, per esempio, ha messo in ginocchio diverse attività tra Parco Margherita e via Scarlatti (che nella parte finale è diventata una distesa di saracinesche abbassate).



Affatto secondaria, poi, la questione caro affitti. Come segnala Enzo Perrotta della Federazione del Commercio e del Centro Commerciale Naturale Vomero-Arenella, «tutti i negozi del no-food si stanno svuotando: i proprietari aumentano i canoni, sperando di guadagnare, ma l’affare non lo fanno perché non trovano locatario. Locali di 22 metri quadrati che costano tra i 2600 e i 3500 euro al mese. Mediamente, un affitto costa 130 euro al metro quadrato al mese tra via Scarlatti e piazza Vanvitelli. Via Bernini costa circa 30 euro in meno. C’è poi penuria di locali grandi, che vengono presi dalla ristorazione. Questo spiega anche perché la nuova frontiera del food sia via Cilea. Un esempio? Ha appena aperto un punto vendita di gnocchi al posto di un negozio di corredi, lenzuola e trapunte». Fioccano pub e ristoranti, poco dopo l’uscita della tangenziale. Con buona pace della circolazione veicolare, che viene spesso intasata da doppie e triple file di auto in attesa di panini.



Via Scarlatti, via Bausan, via Toledo, via Roma, Riviera di Chiaia, via Bernini, via Serra, piazza Vanvitelli: queste sono le strade dell’escalation di chiusure. In alcune di queste, i locali sono diventati bar o ristoranti (vedi Toledo o Riviera di Chiaia). In altre, come via Bausan o la zona di via Bernini nei pressi della funicolare, c’è un esercito di saracinesche abbassate. Proprio come in via Bernardo Cavallino, in zona Arenella, dove si conta il record di 5 locali in fila, tutti sfitti. L’elenco dei negozi illustri falliti è ampio e recente: la Caffetteria Vanvitelli, la profumeria Pipino in via Luca Giordano, la libreria Fiorentino a Calata Trinità Maggiore, Bowinkel a Chiaia, «il negozio Richard con 50 anni di attività - spiega Rosario Ferrara, presidente del centro commerciale Toledo - che segue alla chiusura dello storico negozio di abbigliamento Tarallo, al cui posto c’è una sede Wind. Il commercio al dettaglio soffre tanto. Il boom turistico che vive il territorio non ci lascia nulla. Ne beneficiano solo locali di food e b&b».

«Solo in via Scarlatti - aggiunge Gennaro Capodanno del Comitato Valori Collinari - attività come Daniele, Aruta, Coppola, Abet, mentre in piazza Vanvitelli Caputo e Sangiuliano ai quali, in questi giorni, si è aggiunta la Caffetteria Vanvitelli. In via Luca Giordano di recente hanno chiuso due profumerie storiche, Lupicini e Pepino. Ma purtroppo altre chiusure si annunciano nei prossimi mesi, anche se molti commercianti cercano di resistere fino alle prossime festività natalizie, sperando di recuperare i mancati introiti che si sono registrati sino ad oggi, specialmente nel comparto dell’abbigliamento. La crisi sta toccando anche bar e pasticcerie. Stando agli ultimi dati disponibili, la Campania è la regione italiana che manifesta il peggior saldo negativo con oltre 2.700 negozi in meno nel solo 2022. Al Vomero la perdita di attività commerciali storiche nel solo periodo del Covid ad oggi si attesta intorno al 30%, mentre attualmente sono ancora tanti i negozi che presentano le saracinesche abbassate, valutabili in circa il 10% sulle 1.600 circa presenti sulla collina vomerese».



Tornando alla Federazione del Commercio, il presidente Enzo Perrotta ipotizza una possibile arma per combattere l’emorragia di negozi al dettaglio: «Fa male dirlo - argomenta - ma tanti degli ex commercianti in città fanno ora parte della fascia di popolazione in odore di povertà. La crisi del commercio viene da lontano: la soluzione potrebbe essere quella di aprire un portale Web, uno shop digitale territoriale gestito dalle istituzioni in cui gli esercizi autonomi possano mettersi in vetrina e in rete, così da rispondere alle esigenze dei clienti che cercano prodotti su Internet. Un brand Napoli che possa permettere ai negozi di recuperare anche la domanda che arriva dai turisti: indotto dal quale le botteghe sono tagliate fuori. Per il primo trimestre dell’anno prossimo il sindaco Manfredi ha promesso che potrebbe partire la sperimentazione di questo portale».

Tra le tante immagini possibili, chiudiamo con due addii eclatanti. Il primo si trova in via Domenico Fontana. La scritta «pile e orologi», poco sotto al cartello «affittasi», fa tristezza e tenerezza in un colpo solo: è il segno di un piccolo mondo antico, quello dei negozi di vicinato, che non ha resistito alle crisi. La seconda immagine è quella di una vetrina in via Michele Kerbaker, nel cuore del Vomero, a pochissimi passi dal cinema Plaza. Sopra la vetrina del locale abbandonato c’è ancora il nome del negozio: «Le mele d’oro». Vendeva oggetti d’artigianato, ed è chiuso e sfitto «da poco prima del Covid». Sul muro di fianco c’è una piccola cappella votiva, che però non è bastata a salvare i sogni di chi aveva investito in quell’attività.