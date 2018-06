Martedì 19 Giugno 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 10:58

Trentaquattro cuccioli di cane rinchiusi nei bagagliai di due utilitarie provenienti dall'Ungheria, ammassati in un cassone di legno e scatole di cartone, in evidente stato di maltrattamento e paura, privi di microchip per l'identificazione, sono stati trovati e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gorizia in due operazioni di controllo, svoltesi nei giorni scorsi. Gli animali erano tutti di età inferiore alle otto settimane. Il primo veicolo, con a bordo un uomo di 38 anni e una donna di 52, entrambi ungheresi e domiciliati in provincia di Rovigo, è stato fermato nei pressi del casello autostradale di Villesse, dove il cane antidroga «Caboto» ha segnalato la presenza dei cuccioli; sette bouledogue francesi, tre maschi e quattro femmine, tutti dal mantello fulvo.Nel secondo caso, invece, il fermo è avvenuto nei pressi del valico confinario di Sant'Andrea, a un'autovettura guidata da un uomo di 33 anni assieme a una donna di 42, residenti a Napoli ma domiciliati in provincia di Frosinone, con 27 cuccioli, tra cui sette bouledogue francesi, tre jack russel terrier, 13 chihuahua e quattro pincher maschi. Le quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Gorizia per maltrattamenti e introduzione illegale nel territorio nazionale di cuccioli di cane. Il valore dei piccoli animali viene stimato fino a 500 euro in alcuni casi. I cuccioli sono stati affidati al Polo Zooantropologico dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e al canile di Udine.