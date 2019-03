CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 3 Marzo 2019, 23:12 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2019 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura già corre veloce. A dare la scossa è bastata la notizia della cattura di Marco Di Lauro, sabato pomeriggio: e adesso sono in molti a tremare, tra Secondigliano, Scampia e forse anche in molte altre zone della città. Timori fondati. Perché è sulla rete di fiancheggiatori e complici che hanno avuto un ruolo nel proteggere la latitanza del 39enne che ora si concentrano gli sviluppi di un’indagine che non è affatto conclusa. E che potrebbe anche riservare qualche clamorosa sorpresa.I RISCONTRIAl lavoro ci sono già i magistrati della Procura. Un pool di esperti - con in prima linea l’aggiunto che coordina la Direzione distrettuale antimafia partenopea, Giuseppe Borrelli, affiancato dai sostituti Maurizio De Marco e Vincenzo Marra - sotto la supervisione del procuratore Giovanni Melillo. Verifiche e approfondimenti di polizia e carabinieri confluiranno prestissimo in una prima, più che probabile informativa che fornirà il quadro investigativo. In buona sostanza si tratta di «mettere a sistema» tutta la mole di lavoro sviluppata in questi 14 anni di latitanza dalla task force di agenti e militari impegnati nella caccia al boss con gli ultimi dati acquisiti in queste ultimissime ore.