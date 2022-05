Rapina in gioielleria nel Napoletano, tre banditi ​arrestati mentre scappano con il bottino

Tentano una rapina in una gioielleria di via San Leonardo, al confine tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano ma sono arrestati dalla polizia e dai carabinieri. Tre malviventi sono finiti in manette grazie al rapido intervento degli uomini delle forze dell'ordine, che li hannoarr beccati all’uscita della gioielleria con l’intero bottino appena trafugato. Un intervento fulmineo, poco prima delle tredici, che ha mandato in tilt l’intero traffico sulla strada che collega San Giuseppe Vesuviano a Ottaviano.