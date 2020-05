Sono preoccupati i dipendenti Ctp per i numerosi assembramenti, di extracomunitari ma non solo, su alcune linee alla vigilia dell'avvio della fase 2. Negli ultimi due giorni ai capolinea e alle fermate principali della linea M1 che da Napoli porta al litorale domitio ci sono stati diversi interventi della polizia di stato e di quella municipale. Il quadro è sempre lo stesso: il bus arriva e ad aspettarlo ci sono decine e decine di persone senza nessun distanziamento tra loro. All'apertura delle porte c'è un vero e proprio assalto nel tentativo di assicurarsi i pochi posti disponibili sul mezzo che così non è nelle condizioni di sicurezza per ripartire. A bordo troppe persone, inevitabile allertare le forze dell'ordune. «Rischiamo il contagio in ogni momento», affermano in maniera sconsolata gli autisti. L'azienda di Arzano ha indetto d'urgenza una riunione con i sindacati. «Abbiamo già apposto sui sediolini le segnalazioni del distanziamento che bisogna tenere», spiega Stefano Di Stasio, direttore generale di Ctp: «Nei prossimi giorni e, comunque, entro questa settimana apporremo anche gli indicatori sul pavimento di ciascun bus. Ma ci saranno anche dei dispenser igienizzanti, mentre autisti e controllori oltre che della mascherina saranno forniti di una visiera di copertura».

LEGGI ANCHE ​Fase 2, distanze minime e capienze: prove generali sui trasporti

Per le linee e gli orari più critici l'azienda ha previsto il raddoppio del personale sia alle fermate che sui mezzi. I sindacati Filt-Cgil, Uil Trasporti e Ugl nella giornata di ieri, sollecitati soprattutto dalla preoccupazione dei lavoratori hanno emesso un documento congiunto in cui hanno chiesto a Ctp azioni immediate indicando che «se l'azienda non predisponesse attività idonee a coniugare un servizio funzionale sia alle esigenze di mobilità che alla sicurezza dei lavoratori, la si riterrà responsabile degli eventuali disagi e disordini». Insomma è una vera e propria corsa contro il tempo con le organizzazioni sindacali che chiedono però l'impiego anche degli autisti disponibili nelle zone più critiche e dove c'è una maggiore affluenza, per allestire delle vere e proprie squadre di controllo. L'Usb ha inoltre inviato una nota molto dettagliata alla Prefettura, alla Questura nonché all'Inps, all'Asl Napoli 1, all'Ispettorato del Lavoro, ai carabinieri e all'Inail in cui ha formulato una richiesta d'intervento per la verifica e l'attuazione delle misure necessarie a garantire il giusto distanziamento sociale, la sanificazione al termine di ogni corsa e il continuo controllo sull'utilizzo di mascherine chirurgiche a bordo dei mezzi pubblici. «La criticità più evidente si sta manifestando sulla tratta da Fuorigrotta a Mondragone con le partenze da Piazzale Tecchio dove ad ogni corsa è necessario l'intervento delle forze dell'ordine, quando questo è possibile», dicono Ciro Montella, segretario regionale della Fit Cisl Campania, e Daniele Polise, coordinatore Rsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA