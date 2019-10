Ambulanza saccheggiata dai ladri durante il soccorso a un infartuato nel Napoletano

Martedì 15 Ottobre 2019, 20:27

Ha dell’incredibile quanto accaduto la scorsa notte a Grumo Nevano, nell’hinterland napoletano . Durante un soccorso ad persona con infarto, ignoti hanno saccheggiata una ambulanza del 118, servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica. Ancora una volta l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, denuncia il vile atto criminoso che poteva finire in tragedia: «La notte scorsa la postazione del 118, è stata allertata per un intervento d’urgenza in una casa nel comune del hinterland napoletano dove una persona stava avendo un infarto. La squadra è giunta sul posto nel minor tempo possibile, ma proprio mentre l’ultimo membro dell’equipaggio entrava nel portone, qualcuno si è introdotto nell’ambulanza e ha rubato tutti i farmaci e un bombolino di ossigeno».Il furto è stato scoperto quasi subito, quando uno dei soccorritori è tornato in strada per mettere in sicurezza il mezzo, ignaro che fosse stato depredato. Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri per denunciare quanto accaduto. Nonostante il gravissimo danno subito, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato nell’unità di Emodinamica, per fortuna non è morto.Dei ladri nessuna traccia, sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La speranza è che qualche telecamera di videosorveglianza abbia immortalate le immagine dei ladri e che le forze dell’ordine riescano ad acciuffare i colpevoli.