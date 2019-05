Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:01

Si terranno nel pomeriggio, nella chiesa dello Spirito Santo di Marano, i funerali di Salvatore Arciello, il 32 enne operatore ecologico della ditta Tekra vittima di un incidente del lavoro nella notte tra domenica e lunedì. L'uomo, sposato e padre di due bambini, fu travolto e ucciso dall'autocompattatore su cui lavorava. Il mezzo era guidato da un suo collega, indagato per omicidio colposo. Per la giornata di oggi il Comune non ha proclamato il lutto cittadino. L'amministrazione comunale ha optato per le bandiere a mezz'asta in municipio. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara: al vaglio dei carabinieri di via Nuvoletta le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate in alcuni edifici di via De Curtis, la zona dove si consumò la tragedia.