Giovedì 30 Maggio 2019, 08:02

Blitz dei carabinieri dei carabinieri in un'officina del centro di Villaricca. In azione i militari della locale stazione e della compagnia di Marano, che hanno avviato una perquisione e rinvenuto, all'interno del locale, una pistola con matricola abrasa. I fatti nella tarda serata di ieri. I carabinieri hanno sequestrato l'arma e arrestato il titolare dell'officina. L'uomo, incensurato, era in compagnia di alcuni suoi collaboratori e familiari al momento del blitz. Tutti sono stati fermati e condotti nella caserma di Marano. Il pm inquirente ha disposto la misura cautelare soltanto per il titolare dell'officina meccanica.