Gomorra style nell'alloggio popolare: a casa del boss la base nei narcos nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 20 Settembre 2019, 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affari in tutta Europa e una casa popolare arredata in perfetto stile Gomorra. Il raccordo tra «quarta mafia» foggiana, narcos marocchini e pusher del Trentino Alto Adige era Vincenzo Scognamiglio, 42 anni, pregiudicato di Torre Annunziata ritenuto molto vicino agli ambienti del clan Gionta. Questo è quanto ricostruito dai finanzieri del Gico di Trento, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, al termine dell'inchiesta «Carthago», che ha portato a quattro arresti in Italia e all'estero, con tre ricercati e altri dodici indagati.