Nella Jaguar 100 chili di hashish: tre in carcere. Tra loro l'ex custode della villa comunale di Marano

In auto con 100 chili di hashish, condanna definitiva per tre uomini residenti a Marano. Uno di questi, Giuseppe Di Costanzo, è un ex dipendente del comune di Marano, all'epoca dei fatti custode della villa comunale del Ciaurro. Gli altri due destinatari della condanna definitiva sono Giuseppe De Fenza e Ivan Rino Bonaccorsi. I tre furono arrestati due anni e mezzo fa a Bagheria, in Sicilia, dagli agenti della Polizia di Stato. Nelle loro autovetture, tra cui una Jaguar, furono rinvenuti oltre 100 chili di hashish suddivisi in panetti. I tre sono stati rintracciati stamani dai carabinieri di Marano e condotti nel carcere di Poggioreale.

