Nella selva tra Marano e Chiaiano l'ennesimo maxi sversamento di rifiuti

L'ennesimo scempio. L'ennesimo maxi sversamento di rifiuti nel cuore della selva al confine tra Marano e Chiaiano. In via Cupa del Cane, a due passi dall'ex discarica di tal quale, continuano imperterriti gli sversamenti. Ieri i cittadini della zona hanno denunciato la presenza di decine di sacchi di indumenti usati. Sacchi che invadono la strada, sul tratto di competenza di Marano, e il vicino canalone. In zona non ci sono telecamere e per incivili e delinquenti è fin troppo agevole sversare tutto in quel punto del territorio. Da anni si susseguono denunce, ma ad oggi nulla è cambiato.

