Mercoledì 26 Settembre 2018, 22:33

Giugliano. Ospedale San Giuliano, domani l'inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia nella Terra dei Fuochi alla presenza del presidente della Regione Campania De Luca. Si tratta di una struttura che l'anno scorso ha assistito ben 847 pazienti per un totale di 7064 giornate di day hospital e che da domani sarà ricollocata all’interno dell’ospedale. Un reparto completamente rinnovato con comfort e sicurezza dei pazienti. All'inaugurazione del reparto diretto dal dottor Pasquale Incoronato, saranno presenti il presidente della Regione Vincenzo de Luca e il sindaco di Giugliano Antonio Poziello. L'ospedale San Giuliano è oggetto di importanti interventi di ristrutturazione: attualmente sono in corso di ultimazione la nuova sala parto e le sale travaglio, mentre sono terminati da poche settimane i lavori alla medicina, la chirurgia e la nuova morgue attrezzata per le attività della medicina legale.