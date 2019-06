CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 08:48

Ogni commerciante napoletano conosceva Rosario Padolino, morto sabato mattina schiacciato dal crollo di un cornicione a via Duomo, un tempo strada d'eccellenza dello shopping, oggi in corsa per tornare ai fasti del centro commerciale d'un tempo. E proprio i commercianti, sull'onda del dolore per la morte di Padolino, hanno deciso di lanciare un allarme: «Sulle vie dello shopping napoletano il pericolo è ovunque», lo grida a voce alta Vincenzo Perrotta presidente di Confimprese commercio Napoli e leader del centro commerciale Vomero Arenella.Si stanno organizzando, i commercianti, per realizzare una mappa delle strade di shopping ad alto rischio per il pericolo di crolli dalle facciate dei palazzi o per gli alberi in bilico. Per adesso c'è una prima bozza che parte da (poche) emergenze al Vomero, su via Luca Giordano e su via Bernini nella porzione che sovrasta l'ingresso di un'autorimessa aperta al pubblico, passa per via Salvator Rosa, scivola lungo via Pessina, penetra l'affollata via Toledo ma s'infila anche su via Foria e sbuca su Corso Garibaldi. Alcune foto degli edifici che preoccupano i negozianti le vedete in questa pagina: «Altre arriveranno nelle prossime ore - promette Perrotta - abbiamo attivato una specifica casella di posta elettronica chiedendo ai commercianti napoletani di farci pervenire le loro segnalazioni: gli esercizi commerciali sono ovunque, i negozianti sono le reali sentinelle di quel che accade».L'indirizzo destinato a raccogliere le segnalazioni di pericoli dall'alto sui negozi è soscrolliconfimpresenapoli@gmail.com ed è già attivo dalla tarda serata di ieri.