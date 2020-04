Neonata abbandonata a Napoli, affidata all'ospedale Santobono

Ultimo aggiornamento: 09:01

«Signora per piacere si prenda la mia bambina», l'uomo correva da un lato all'altro della strada, disperato. Piangeva, a tratti, mentre implorava «prendetela perché io non ce la faccio a tenerla, non posso più badare a lei». Il Vasto, quartiere abituato alle situazioni eccezionali e capace di reazioni eccezionali, ha reagito nell'unica maniera possibile, fermando una pattuglia di vigili e chiedendo un intervento immediato.Quando i vigili hanno sentito il racconto si sono immediatamente messi alla ricerca dell'uomo. In campo sono scesi soprattutto gli uomini e le donne del nucleo tutela minori che hanno gli uffici in zona e diventano inarrestabili quando c'è da salvare un bimbo.Le ricerche sono durate poco. Nel giro di mezz'ora l'uomo con la piccola tra le braccia è stato individuato e fermato. La parola che usano più spesso i vigili per raccontare lo stato d'animo del padre con la neonata in braccio è disperazione. Non si sono trovati di fronte un poco di buono e nemmeno una persona con problemi psichiatrici: i vigili hanno fermato una persona che, presa dalla disperazione, voleva che qualcuno si prendesse cura della sua bimba di due mesi.L'uomo era estremamente agitato e alla vista delle divise è andato in crisi. La piccina che teneva in braccio piangeva ininterrottamente da ore, aveva percepito la situazione di allarme, non trovava conforto tra le braccia di quel papà che aveva deciso di non volerla più.Per evitare situazioni di pericolo i vigili si sono avvicinati con calma all'uomo. Hanno iniziato a parlare con lui chiedendogli cosa c'era che non andava. Inizialmente il padre disperato non ha accettato l'avvicinamento dei vigili, poi si è lasciato andare e ha raccontato la sua storia e i motivi che l'hanno spinto a prendere una decisione così drammatica.L'uomo ha raccontato ai vigili che la sua compagna, una donna tossicodipendente, ha deciso da qualche settimana di lasciare la casa, abbandonando lui e la piccola che ha partorito due mesi fa. Il padre della bambina ha spiegato di non avere parenti presso i quali cercare sostegno e di non aver trovato nessuno che gli desse una mano con la gestione della piccola quando lui era al lavoro. Da qui la decisione di scendere in strada e chiedere aiuto a chiunque potesse prendersi cura della sua bambina.Ai vigili l'uomo ha confermato la volontà di voler abbandonare la piccina, di lasciarla a qualcun altro. Gli agenti, dopo aver calmato l'uomo, hanno immediatamente contattato il 118 per chiedere soccorso e verificare le condizioni della piccola che è stata temporaneamente affidata al Santobono in attesa delle decisioni del tribunale dei minori.I vigili, poi, si sono messi sulle tracce della mamma della piccola della quale sono riusciti a recuperare le generalità ma che risulta tutt'ora irreperibile. Anche la donna dovrà essere convocata per avere certezze sulla volontà di lasciare la bimba alla possibilità di affidamento o di adozione.Sulla vicenda è intervenuto l'assessore alla polizia municipale, Alessandra Clemente: «Voglio complimentarmi a nome di tutta l'amministrazione comunale, con gli agenti di polizia locale intervenuti positivamente in una situazione così difficile e delicata. La tempestività e professionalità dell'intervento confermano ancora una volta il grande e quotidiano impegno, a tutela dei più fragili, del nostro Corpo di polizia. Grazie al lavoro fatto ora la piccola è al sicuro ed ha iniziato un percorso protetto».