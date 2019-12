Napoli: chiede l'elemosina coi figli, arrivano i vigili e fugge trascinando il neonato. Denunciata

Una donna è stata denunciata a Napoli dalla polizia municipale perché sorpresa con due suoi figli - un neonato ed un bambino di 11 anni - mentre chiedeva l'elemosina dinanzi ad un supermercato. La donna, avvicinata dagli agenti, è scappata trascinando il figlio maggiore per la mano e ponendo in serio pericolo il neonato durante la corsa.

LEGGI ANCHE Maxi rissa tra rom davanti al cimitero nel Napoletano: contesi gli spazi per chiedere elemosina



Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fuga si è fortunatamente conclusa all'interno dellaA questo punto madre e bimbi sono stati condotti presso gli uffici dove si sono constatate le buone condizioni fisiche dei piccoli, sono state avviate per le verifiche di rito finalizzate all'esatta identificazione della donna e dove sono stati anche convocati i servizi sociali per la presa in carico e l'avvio della valutazione socio ambientale del nucleo. La donna è stata denunciata per sfruttamento di minori in accattonaggio e diffidata dal proseguire nell'attività illecita, inoltre è stata anche segnalata allaper ulteriori interventi in favore dei figli minori.