Neonato morto a Napoli, c'è l'inchiesta: la polizia sequestra la cartella clinica

Le volanti della Questura di Napoli sono intervenute nella tarda serata di ierì, alla clinica Sanatrix. Nell'ospedale privato di via San Domenico, al Vomero, ci sono stati momenti di tensione quando un gruppo di parenti di una ricoverata ha appreso la notizia della morte del suo neonato, estratto senza vita dalla pancia della mamma.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Napoli, muore un neonato: è assalto alla clinica, interviene... RAGUSA Ragusa, neonato trovato ancora vivo nella spazzatura: era dentro un...

I familiari in preda allo sconforto hanno danneggiato due fioriere nel cortile della struttura e lesionato il vetro della porta di ingresso ma le loro azioni di protesta sono state tutto sommate contenute, sebbene ci sia stata la necessità della presenza delle forze dell'ordine fino a mezzanotte.

LEGGI ANCHE Omicidio a Napoli, 24enne ucciso con un colpo di pistola alla nuca

Secondo i familiari della donna, l'operazione in sala parto sarebbe stata ritardata in attesa dell'esito del tampone Covid effettuato sulla partoriente che era giunta in clinica con febbre e dolori alla pancia nella tarda mattinata. Una scelta, quella di aspettare l'esito del test che, sempre secondo i parenti della ricoverata, sarebbe dipesa dalla direzione della clinica e non dal ginecologo che ha eseguito il parto.

La polizia ha presidiato la struttura per questioni di ordine pubblico e avviato le indagini per accertare le cause della morte del nascituro, sequestrando il corpicino e la cartella clinica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA