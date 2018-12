Giovedì 27 Dicembre 2018, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Datelo a me così si riprende». Le urla di una mamma che aspetta fuori la sala Rianimazione. Ha gli occhi pieni di lacrime. Fino a qualche minuto prima aveva tra le braccia il suo piccolo Vincenzo, un pargoletto di appena quaranta giorni. I medici tentano di rianimarlo. Provano a strapparlo alla morte. Vincenzo indossa una tutina, gliela aprono e lo tengono sulla barella solo col body azzurro. Mezz'ora circa di tentativi: ma per Vincenzo è ormai troppo tardi. E' giunto in ospedale già in fin di vita.IL TESTIMONE«Era cianotico racconta uno dei soccorritori tutti i medici si sono dedicati a lui ma purtroppo senza strapparlo alla morte». Gli stessi medici e infermieri lo ricompongono. Pochi istanti e poi la triste notizia ai genitori: «Vincenzo non ce l'ha fatta». Il gelo. Urla strazianti provengono dal pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Una triste storia iniziata martedì sera quando i genitori di Vincenzo hanno portato il piccolo all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Respirava male, forse un forte raffreddore. Per altri, invece, una bronchite. Ieri mattina, intorno alle nove, il dramma. Vincenzo sta male. La mamma da poco gli ha dato il latte. Il piccolo respira male. I genitori escono di corsa da casa insieme ai nonni. Si fermano in farmacia. Il medico appena vede il piccolo gli dice che devono correre subito in ospedale. Escono dalla farmacia e nello stesso momento si trova a transitare una gazzella dei carabinieri della stazione di Qualiano.LA CORSAI militari dell'Arma capiscono immediatamente il dramma che si sta consumando e scortano l'auto fino al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Una corsa contro il tempo. Arrivano nel nosocomio a tutta velocità e contromano. Il piccolo Vincenzo è cianotico. E' avvolto in una coperta. Il papà e la mamma sono in pigiama. Il piccolo viene preso dagli infermieri e dai medici del nosocomio. Circa trenta minuti di speranza che poi si spengono quando i medici escono per comunicare il decesso del piccolo. Nel frattempo viene vietato l'accesso nel pronto soccorso. La rabbia è tanta. Lacrime, urla, sgomento, incredulità. La mamma viene colta da malore. I medici allertano i carabinieri che fino a quel momento erano rimasti li, anche loro speranzosi che il piccolo si potesse riprendere.IL RAPPORTOI militari allertano il comandante della compagnia di Giugliano, il capitano Coratza, che comunica l'accaduto alla procura della Repubblica del tribunale di Napoli nord. Il pubblico ministero di turno decide di volerci vedere chiaro e dispone il sequestro della salma del piccolo e anche delle cartelle cliniche, quella dell'ospedale San Giuliano di Giugliano e quella del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, nosocomio dove i medici avevano dimesso il piccolo senza ricoverarlo. Il tutto, ora, è nelle mani della Procura che ha aperto un'inchiesta. Secondo quanto appreso il bimbo è deceduto a seguito di una bronchite. L'unica certezza, per ora, è che i genitori del piccolo Vincenzo Pugliese non potranno più riabbracciare il loro figlioletto, strappato alla vita ad appena quaranta giorni dopo la sua nascita. Un Natale amaro per questa famiglia che ora chiede chiarezza per la morte del proprio figlio.