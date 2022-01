Neonato ustionato a Portici: la sentenza per i genitori sarà emessa il 10 febbraio. Rischiano fino a 15 anni

Sarà emessa il prossimo 10 febbraio, dopo le repliche chieste dai sostituti procuratori di Napoli De Renzis e de Cristofaro, la sentenza nei confronti di Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano, 46 e 36 anni, genitori biologici del piccolo Vincenzo, il bimbo venuto alla luce in un'abitazione di Portici, in provincia di Napoli il 16 marzo dello 2021 e trovato in fin di vita 4 giorni dopo la nascita, con evidenti segni di ustione, dai carabinieri e dai medici del 118 accorsi a seguito di una segnalazione.

Oggi nel Nuovo Palazzo di Giustizia, davanti ai giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Pellecchia) hanno discusso i due legali degli imputati, gli avvocati Fabio Della Corte, per Bocchetti, e Fabio Martullo, per la Terracciano. Nella scorsa udienza i pm, che contestano agli imputati i reati di maltrattamenti, di lesioni e di abbandono di minore, hanno chiesto una condanna a 15 anni di reclusione per l'uomo e a 12 anni per lei, in considerazione del vizio parziale di mente riconosciuto alla Terracciano.