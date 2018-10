Nessuno pensi alla riffa sulla pelle dei disabili

Giovedì 4 Ottobre 2018, 08:00

Affidare il destino terapeutico di un disabile ad un sorteggio è forse la più macabra prospettiva per il welfare della Campania. La denuncia proveniente dal video che ieri Il Mattino ha diffuso sulle sorti del centro Aias di Afragola, dove da anni sono seguiti e curati decine di bambini e ragazzini con gravi malattie. Purtroppo non è altro che la cima di un iceberg che riguarda l'intero comparto della riabilitazione.Si tratta di un ambito delicato nel quale spesso si confonde l'appropriatezza delle cure con i percorsi di autonomia che ogni disabile, nella sua unicità, deve compiere.Non a caso si tratta di un mondo nel quale affianco a seri professionisti sguazzano spregiudicati dilettanti. La disabilità andrebbe presa in carico da una virtuosa rete formata dalle istituzioni, da associazioni e famiglie, frutto di quella coesione sociale che sola può rendere meno faticosa la vita di quanti vivono quotidianamente in una condizione di disagio. Regione, enti locali, Asl dovrebbero fare squadra sempre e comunque avendo come unico e principale obiettivo la qualità di vita delle persone più deboli.Al contrario, e purtroppo da molti anni con governatori di differente colore politico, nonostante le sollecitazioni dei dirigenti sanitari e del personale medico, si ripropone puntualmente per le strutture accreditate il tema della correzione dei tetti di spesa.Come ogni anno, infatti, la Regione Campania scopre di essere stata incapace di prevedere i fabbisogni economici delle strutture convenzionate.Come ogni anno, a Santa Lucia, per motivi che non sarebbe superfluo indagare, ci si ritrova con i conti sballati.Si riaffaccia così lo spettro delle dimissioni di massa dai centri di riabilitazione, di proprietà a stragrande maggioranza dei privati, e per le famiglie dei disabili si prospettano angosce e timori inaccettabili.Come sia possibile che la ripartizione della spesa riabilitativa tra strutture semiresidenziali e prestazioni ambulatoriali venga ogni anno disattesa è argomento che dovrebbe allarmare un buon amministratore.Mi permetto di suggerire, confortato dall'esperienza sul campo di molti medici ed operatori, che un tema sensibile è rappresentato dai costi accessori derivanti dalla compartecipazione che le famiglie devono sostenere per assicurare ai propri figli la frequenza in un semiconvitto.La cifra di 400 e più euro al mese rappresentano, per molte famiglie con un figlio disabile grave, un costo proibitivo a sud del fiume Garigliano.Questo impedisce a tanti disabili nel 2018 di intraprendere percorsi di sostegno adeguati ai propri bisogni e sposta la richiesta verso le prestazioni ambulatoriali.Qualcuno in Regione ed al governo, oggi abbiamo perfino un ministro del Sud ed uno della disabilità, vorrà occuparsene?Le toccanti immagini del video proposto dal sito del Mattino non lasciano spazio a fraintendimenti e a tentennamenti.Chi ha responsabilità deve rispondere ma dovrebbe dimostrare di avere competenze ed onestà intellettuale.Inizi a farlo il presidente della Regione, De Luca. Provino a dare una risposta i saggi dirigenti regionali che nella ripartizione delle risorse tra strutture semiresidenziali e prestazioni ambulatoriali non vedono quadrare mai i conti.Chi colloca le risorse nei vari ambiti sanitari conosce queste cose? Se le conosce perché non fa nulla? Chi decide del futuro di questi bambini è mai stato in un centro, ha mai condiviso le frustrazioni e le speranze dei genitori?Pochi alibi. A nessuno venga in mente di affidare ad un sorteggio il percorso terapeutico di un minore disabile.Il presidente De Luca deve chiarire che cosa pensa di fare con i più deboli. Non c'è più tempo da perdere, il caso di Afragola indica che servono soluzioni strutturali. Perché le riffe vanno bene nelle sagre di paese. Per i disabili, purtroppo, non ci sono quasi mai premi da ritirare.