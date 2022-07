Nessuno Tocchi Ippocrate, hackerata la pagina Facebook: «Ma continueremo a denunciare»

Hackerata la pagina Facebook di Nessuno tocchi ippocrate l'associazione guidata dal medico del 118 in forze alla Asl Napoli 2 nord Manuel Ruggiero. La pagina seguitissima da quattro anni funge da Osservatorio sulla violenza agli operatori sanitari raccogliendo e pubblicabdo con video, foto e testimonanze tutti gli espisodi di violenze e aggressioni prepetrate ogni giorno ai danni del personale sanitario che opera nei pronto soccorso, sul 118 e nelle corsie o ambulatori di Asl e sopedali e anche nelle strutture private accreditate. Un prezioso strumento di denuncia e di sensibilizzazione contro un fenomeno che mina alle fondamento la parte più sensibile ed esposta del servisio di cura ai cittadini.

«Da presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate sono demoralizzato per il vile attacco informatico che ha subito la pagina Facebook ufficiale della associazione - spiega Ruggiero - la pagina è attualmente in mano ad hacker che la stanno usando per pubblicare immagini oscene, 4 anni di passione, amore e professionalità andati in fumo. Siamo in contatto con Facebook per ripristinare la pagina, intanto ne abbiamo creato una provvisoria dove continueremo a guidare la nostra “mission”. Ci hanno ferito, ma non ci hanno ucciso. Anzi un chiaro modo per sottolineare il fastidio che danno le nostre puntuali denunce che continueremo a fare».