Martedì 4 Dicembre 2018, 09:04

Vanno deserte le gare bandite dalla Regione per svuotare i tritovagliatori (Stir) e, per ora, i rifiuti restano accumulati nei piazzali. Un bel guaio, visto che non ci sono siti di smaltimento finale e i viaggi dell’immondizia sono necessari per liberare i capannoni in maniera da poter realizzare gli impianti di compostaggio. Quello che si sta creando in queste settimane è un incredibile cortocircuito: non si realizzano gli impianti di compostaggio perché gli impianti sono pieni, e meno impianti si aprono e più i rifiuti si accumulano. Al momento a Casalduni ci sono 14mila tonnellate di immondizia, a Giugliano 26.500, a Tufino 21.500, a Caivano 15mila, Battipaglia 23mila, a Santa Maria Capua Vetere 27mila, a Pianodardine 6.500, per un totale di 133mila tonnellate tra frazione secca e frazione umida. E, proprio sulle gare per l’esportazione dei rifiuti, si è appuntata recentemente l’attenzione della magistratura che, nell’ambito di un’indagine più ampia, ha inviato un avviso di garanzia al dirigente della società della Città Metropolitana (Sapna) incaricato di seguire il settore. Nel mirino dei magistrati ci sarebbe il consorzio Cite che per anni ha provveduto ai trasporti della spazzatura.