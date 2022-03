Maltempo a Napoli, la neve di marzo sul Faito incanta il web: emozioni e magia

Il bianco candore della neve che ammanta ogni casa. La Natura che saluta l'inverno con le ultime nevicate è da like sul sito Montefaito.net. La neve racconta la vita che dorme in attesa di risvegliarsi per la primavera alle porte, e il web si incanta e si emoziona per gli scatti di volontari e appassionati di montagna anche col gran freddo.

Un intermezzo alle foto choc della guerra di questi giorni che riconciliano l'animo e la mente e infondono pace. La pace di Madre Natura che merita amore sempre e regala benessere agli uomini che la rispettano e seguono i ritmi che lei indica.