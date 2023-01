Neve sul Vesuvio, oggi è maltempo: ​allerta arancione in Campania

Neve sul Vesuvio, è la prima della stagione: annunciata, attesa. Spettacolo bianco che dal risveglio affascina grandi e piccoli a Napoli e nelle località del golfo partenopeo. In tutta la Campania è in vigore un'allerta meteo di colore giallo, che diventerà però di livello arancione dalle 12 di oggi, venerdì 20 gennaio, fino alle ore 8 di domani, sabato 21 gennaio. Le previsioni diramate dalla Protezione civile regionale parlano di una nuova perturbazione che interesserà la regione, causando un repentino peggioramento delle condizioni meteo, con e temperature in picchiata e neve già intorno ai 400 metri sul livello del mare. Sono previste anche possibili mareggiate.

Il maltempo ha già colpito la Campania nei giorni scorsi, con piogge intense e forti raffiche di vento che hanno spinto a diramare l'allerta arancione e a chiudere le scuole per 48 ore. Numerose squadre di vigili del fuoco impegnate negli interventi, anche questa mattina, soprattutto nel centro storico e a ridosso di corso Garibaldi, perlopiù per la caduta di intonaci e calcinacci dai cornicioni dei palazzi.