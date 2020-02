Gelo a Napoli: ecco la prima neve sul Vesuvio del 2020

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Prima neve sul Vesuvio del 2020 e temperature in deciso calo. Napoli e l'intera area a ridosso del vulcano più famoso al mondo, come annunciato nei giorni scorsi dai meteorologi, si è risvegliata con un deciso peggioramento del tempo e soprattutto con i termometri in decisa picchiata. A fare da cornice a questa insolita situazione (almeno per quanto riguarda gli ultimi tempi) il Vesuvio imbiancato. Stando alle previsioni, queste condizioni climatiche sono destinate a perdurare anche nei prossimi giorni.