Niaf, Ceo di Kiton premiato a Washington

Martedì 23 Ottobre 2018, 18:25 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 18:28

Antonio De Matteis, ceo del Gruppo Kiton, ha ricevuto il premio NIAF (National Italian American Foundation), in occasione della 43esima edizione del NIAF Anniversary Awards Gala. La cerimonia annuale di premiazione si è tenuta a Washington D.C. Antonio De Matteis, insieme ad un selezionato gruppo di premiati, è stato insignito dell’onorificenza per aver apportato un contributo significativo ai più alti livelli dell’imprenditoria, della scienza, delle arti e della politica, rappresentando un esempio di leadership nei rispettivi settori di appartenenza.«Sono onorato di ricevere il NIAF award che segna un ulteriore traguardo di successo per noi. Da molto tempo Kiton e gli Stati Uniti hanno condiviso un proficuo percorso di sviluppo per cui il premio ha un significato ancora più profondo» commenta Antonio De Matteis (nella foto con Antonio Giordano, membro del Consiglio d'amministrazione della NIAF e amico d'infanzia di Antonio De Matteis e del fratello Umberto).Tra i numerosi ospiti della kermesse Italo-americana presenti anche giovani professionisti napoletani fra cui Giammarco Vinaccia della Villanova business school , Raffaele Cicala consulente dello studio Legale Pepper Hamilton, i ricercatori della Sbarro Health Research Organization ed Istituto Pascale-Crom Carlo Astarita, Iris Maria Forte e Carmelina Iannuzzi.