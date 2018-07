Niente alghe, il mare torna balneabile a Torre del Greco. Revocati i due divieti: via libera ai tuffi

Martedì 31 Luglio 2018, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Nuovi prelievi dell'Arpac nel mare di Torre del Greco, rientra l'emergenza legata alle alghe: ok ai tuffi in Litoranea. In via di risoluzione l'allarme nelle acque torresi, invase lo scorso fine settimana dall'Ostreopsis Ovata, una microalga potenzialmente tossica, la cui fioritura è stata associata in letteratura medica a disturbi respiratori e febbri. I nuovi campioni analizzati dall'Arpac hanno dato esiti positivi: gli esperti hanno studiato 8 stazioni, di cui 4 proprio nell'area tra Lido Incantesimo e Mortelle dov'era scattato il divieto di balneazione per alghe e altre 4 più a nord e più a sud."I risultati evidenziano che la fioritura della 'Ostreopsis Ovata è limitata, le concentrazioni in acqua risultato inferiori al limite di rilevabilità" in 5 di 8 stazioni: soltanto in tre zone, dunque, c'è la migroalga in quantità superiori rispetto a quelle prescritte dalla legge. Dunque il sindaco ha revocato i due divieti di balneazione e riaperto la Litoranea ai tuffi, chiudendo soltanto un'area non interessata dai lidi a titolo cautelativo, fino a nuova comunicazione dell'Arpac.