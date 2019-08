Napoli, niente aree attrezzate: 15enne disabile prigioniero in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 08:00

Ha 15 anni ed è affetto sin dalla nascita da una patologia che si chiama cerebropatia perinatale ipossia in sordomutismo. Quest'anno ha trascorso le vacanze chiuso in casa a Ponticelli. Niente parchi, niente strutture sportive né ricreative per i bambini come lui nel quartiere, perché la Municipalità non ha partecipato all'avviso pubblico «per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità rivolto a tutti i Comuni della Campania», emanato dalla Regione per consentire la realizzazione di aree-giochi inclusive, accessibili e con giochi privi di barriere architettoniche, «dove tutti i minori, anche disabili, possano svolgere attività ludico-motorie, interagire e giocare insieme».