Niente fondi per la mobilità scaduta, operai dell’ex Montefibre davanti ai cancelli

Lunedì 9 Aprile 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACERRA - Niente fondi per la proroga della mobilità, protestano le tute blu dell’ex Montefibre. Un centinaio di operai da dicembre senza alcuna fonte di reddito disponibile hanno bloccato i cancelli della fabbrica dismessa per oltre 5 ore ed impedito l’accesso ai dipendenti di una centrale elettrica ed ai Tir diretti all’area industriale dismessa da oltre 12 anni. I 27 milioni dati in dotazione dal Governo alla Regione nell’ambito del decreto sulle aree di crisi complesse basterebbero a garantire il pagamento degli ammortizzatori sociali per solo tre o al massimo 5 mesi agli oltre 3000 lavoratori campani la cui mobilità è scaduta l’anno scorso. E ad Acerra senza alcun ammortizzatore sociale sono circa 120 operai dell’ex Montefibre a cui se ne aggiungeranno altri 160 a fine anno, per i quali però ci dovrebbe essere la copertura finanziaria necessaria. Il sit-in è scattato stamani alle ore 7 ed è terminato alle 13.Le segreterie di Cgil, CISL, Uil e Ugl del comparto chimici si riuniranno oggi pomeriggio per fare il punto della situazione e rilanciare la vertenza. Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello, dopo aver incontrato gli operai davanti ai cancelli, ha chiesto di incontrare l’assessore regionale Palmeri. Alla Regione è tutto fermo e dalla promesse non si è passati ai fatti”, spiegano alcuni operai ex Montefibre. Nei mesi scorsi il colosso chimico acerrano fu inserito tra le aree di crisi complessa dal governo su impulso della Regione. Ciò dovrebbe consentire di dare il via libera a quelle agevolazioni e a finanziamenti di svariati milioni di euro in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione produttiva dei territori colpiti dalla recessione industriale, tra cui Acerra. Attualmente nell'area dell'ex Montefibre sono attive solo, l’Infra (35 operai) nonché la centrale elettrica di proprietà della Fri-El che impiega 25 tute blu.