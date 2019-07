Lunedì 8 Luglio 2019, 12:33

Ad Acerra il reddito di cittadinanza si chiama «La Porta aperta», una catena umana che da tre anni aiuta le persone in difficoltà con generi alimentari e di prima necessità per dare una mano concreta a chi ha bisogno, grazie alla solidarietà della popolazione.E a donare, negli ultimi mesi, sono stati anche i bambini, che hanno chiesto alle mamme di poter portare un alimento a scuola, per una colletta alimentare che ha aiutato centinaia di famiglie in difficoltà. Nata come un gruppo di volontari, La porta aperta si è trasformata in un'associazione senza fini di lucro, riuscendo a dare una boccata di ossigeno, solo nell'ultimo anno, a circa 1500 persone.«Non accettiamo denaro - spiega Pina Russo, ideatrice di quello che è diventato un vero e proprio progetto - solo alimenti, vestiario, biancheria, cose che possono servire. Le scuole ci hanno aperto le porte, ed i bambini hanno accettato di fare ogni tanto una raccolta alimentare, portando da casa qualcosa. Nessuna mamma si è tirata indietro, e sono arrivati chili di pasta, olio, generi alimentari per neonati. La nostra associazione poi porta la spesa a chi la richiede. E non solo alimenti».«C'è un riciclo di cose che le persone non usano più, come passeggini, culle, mobili, che però servono ad altri cittadini in evidente stato di difficoltà. I contatti sulla nostra pagina Facebook sono tantissimi. Ci sono persone che non hanno di che sfamare i propri figli, famiglie disagiate, che vivono in quelli che sono i «portoni» di Acerra, abitazioni occupate anche da più nuclei, che non riescono ad ottenere nemmeno il reddito di cittadinanza. E chiamano noi, per una spesa, in attesa di riuscire a trovare un lavoro: la risposta della cittadinanza è stata forte - conclude - Spero che la nostra associazione sia d'esempio ad altri territori»