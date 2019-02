Niente pinze all'Ospedale del Mare: fermo «robot» da 3,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale del mare, ospedale modello: al palo non solo delle carenze di personale ma anche con apparecchiature ad alta tecnologia costate milioni di euro che giacciono da mesi o addirittura anni ma inutilizzate per la mancanza di beni di consumo che costerebbero poche centinaia di euro o per le inspiegabili difficoltà di un collaudo. Ecco la sanità delle eccellenze che diventa quella dei paradossi e delle contraddizioni, sacrificata sull'altare della superficialità e della disorganizzazione.