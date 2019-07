Giovedì 18 Luglio 2019, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppo di lavoratori della Manital e delle aziende consorziate, tra cui Global Service, sta effettuando un presidio davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale della Campania. La protesta a causa del mancato pagamento degli ultimi tre stipendi, spiega un portavoce dei dipendenti Global Service. L'attività svolta è quella delle pulizie e del decoro delle scuole. L'agitazione è in corso da una settimana, oggi la decisione di effettuare il presidio in via Ponte della Maddalena.