Ospedale Incurabili, niente ticket: l'odissea dei pazienti

Giovedì 30 Agosto 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 16:55

Pagare il ticket è un’odissea all’ospedale S.Maria degli Incurabili di Napoli dove, anche questa mattina, decine di pazienti sono stati costretti a recarsi altrove. Il punto è che all’interno del presidio in via Maria Longo, nel centro storico, l’ufficio preposto al pagamento dei ticket è chiuso ed anche il pagamento tramite cassa automatica è interdetto, perché l’apparecchio è guasto.Questo significa che tutti i pazienti che hanno prenotato le prestazioni sanitarie presso gli Incurabili, una volta giunti nella struttura, sono dovuti nuovamente uscire per pagare un semplice ticket e ritornare con la ricevuta in via Longo così da effettuare la prestazione. In realtà, il malumore dell’utenza non è dovuto solo alla perdita di tempo e ai disagi che riguardano soprattutto la grande platea di anziani che afferiscono all’ospedale ma si tratta anche della mancanza di informazioni e orientamento per i pazienti.La scena che si ripete da settimane, infatti, è sempre la stessa. I pazienti arrivano agli Incurabili e, dopo aver constatato l’impossibilità di pagare, chiedono informazioni in giro ai sanitari dal momento che non c’è alcun cartello informativo. Ovviamente senza ricevuta non è possibile effettuare la prestazione, così i pazienti sono puntualmente costretti a recarsi in altri ospedali per pagare il ticket o, in alternativa, effettuare il pagamento in una farmacia con un rincaro di due euro e ritornare agli Incurabili, così da ricevere finalmente la prestazione sanitaria.