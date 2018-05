Martedì 15 Maggio 2018, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 20:24

L'autobus, un mezzo della linea 165, tarda per ore e quello che arriva al corso Mediterraneo, in pieno centro cittadino, non prosegue la sua corsa verso la popolosa periferia di Marano ma fa ritorno al deposito. La decisione dell'autista del mezzo dell'Anm viene contestata dai passeggeri e utenti fermi alla fermata da ore. I cittadini, esasperati, bloccano l'autobus e pretendono di essere accompagnati a San Rocco e San Marco, frazioni periferiche di Marano. E' il caos in città e sul posto, per placare gli animi, devono intervenire i carabinieri della locale Compagnia, che solo dopo alcuni minuti riescono nel loro intento.