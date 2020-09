Nino Simeone fuori pericolo: «Operazione riuscita»

«Nino Simeone sta meglio» l'annuncio sulla sua pagina fb fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la sua famiglia e ai tanti che in queste ore gli si sono stretti intorno con grande affetto. «L'intervento a cui è stato sottoposto è andato bene». Ad annunciarlo è l'ufficio stampa del consigliere comunale candidato alle regionali nella lista De Luca presidente in una nota: «L'operazione avvenuta nelle scorse ore è perfettamente riuscita. Si attendono gli esiti e il naturale decorso. Vi ringraziamo per le centinaia di messaggi che in queste ore stanno arrivando e su richiesta di Nino vi invitiamo a non mollare e andare avanti con la campagna elettorale».

Per la cronaca Simeone ha subito una operazione che ha fatto vivere ore di angoscia alla sua famiglia. Operazione complicata riuscita perfettamente al Monaldi. Simeone si è risvegliato ed è stato subito cosciente cosa che ha confortato molto tutta l'equipe medica. L'ex sindaco Antonio Bassolino sulla sua pagina fb ha mostrato vicinanza al consigliere: «I miei più affettuosi auguri a Nino Simeone: quando si combatte si combatte, forza Nino!» il post di Bassolino.

Ultimo aggiornamento: 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA