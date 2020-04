Nizza, ragazza di Giugliano precipita nella notte dal quinto piano: è grave

Giallo, a Nizza ragazza di Giugliano in fin di vita. Si tratta di una ragazza poco più che ventenne di Giugliano che risulta essere ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Pasteur di Nizza. Secondo quanto appreso l’incidente si è verificato alle tre del mattino in uno stabile situato al centro storico di Nizza. Per un motivo ancora sconosciuto la giovane donna è precipitata dal quinto piano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i medici, insieme ai vigili del fuoco. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Pasteur 2 in condizioni critiche. È stata avviata un’indagine della polizia nazionale sulla quale vige il massimo riserbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA