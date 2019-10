I carabinieri del nucleo radiomobile del gruppo Napoli negli ultimi tre giorni hanno svolto nel centro città servizi disposti dal comando provinciale per contrastare le condotte illecite dei conducenti di scooter e moto. Grazie al supporto della motorizzazione napoletana, è stato impiegato il «banco tecnico di prova della velocità»: un tappeto mobile in grado di verificare la velocità massima raggiungibile dai due ruote a motore. Il limite di omologazione per i ciclomotori è di 45 km/h ma quattro mezzi sono risultati modificati per raggiungere i 70 km/h. Sono stati controllati 213 scooter e 238 autisti e passeggeri, 68 dei quali pregiudicati. elevati 109 verbali per lo più per mancanza di assicurazione o di revisione: le sanzioni ammontano in totale a 111mila euro; 7 persone sono state denunciate per guida senza patente con recidiva. I veicoli sequestrati sono 54 mentre quelli posti a fermo amministrativo 22. Un uomo inoltre è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e segnalato alla Prefettura.(ANSA). PO 1

Giovedì 17 Ottobre 2019, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA