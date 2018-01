CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora che a Roma è venuto a galla un presunto caso di molestie sessuali, sono in molti a chiedersi se sia lecito oppure no che docente e studenti comunichino attraverso le chat. Eppure i dirigenti scolastici, e perfino la ministra Valeria Fedeli, da mesi ponevano l'accento sul questo mezzo di comunicazione, facendo emergere limiti e pericoli dietro l'angolo. Il fenomeno della comunicazione smart è di massa, si sa, e da alcuni anni non è soltanto a beneficio di amici, colleghi o familiari. Le famigerate «chat di mamme» nascono fin dall'asilo nido e spesso accolte con fastidio da molte, soprattutto lavoratrici, per le quali quei bip arrivano sempre nei momenti più inopportuni oppure diventano veicolo di litigi o valvola di sfogo.La vera essenza con cui sono nate, ossia comunicare informazioni della scuola, organizzare eventi o invitare bambini a feste di compleanno, è spesso vanificata. Poi, con i problemi quotidiani che investono tanti istituti scolastici coi bambini che iniziano a crescere sono arrivate anche le chat tra mamme e insegnanti. «Ma è durata poco» confessa una mamma della scuola media Viale delle Acacie al Vomero. «Troppo caos, troppe chiacchiere inutili e dispersive. Si è così deciso di risparmiare ai docenti, e a tantissimi genitori, il messaggino quotidiano, che in realtà diventava di almeno altri cento bip per ogni risposta tipo ok o va bene». Meglio mettere in connessione il rappresentante di classe o d'istituto con i docenti, anche se in alcune scuole resiste la comunicazione a più voci, seppure silenziata. Le cose iniziano a cambiare con l'ingresso nelle scuole superiori, con i genitori che finalmente lasciano perdere le chat con gli insegnanti relegando le comunicazioni esclusivamente agli incontri ufficiali, e vuoi perché il dialogo tra docenti e studenti si intensifica, diventando anche motivo di crescita. «Con alcuni docenti abbiamo instaurato un bel rapporto e ci capita di interagire con loro per avere approfondimenti su alcune tematiche o un consiglio su libri da leggere» ammette Chiara del liceo Sannazaro. «Se chatto con un insegnante è solo per motivi di studio» confessa Sofia. «È capitato che mi assentassi per motivi di salute e così ho recuperato alcune lezioni, ma non ho mai esagerato nelle confidenze o nelle richieste. Va bene tutto, ma i docenti sono i docenti, e noi siamo gli studenti: le distanze vanno rispettate».