No all’ecodistretto di Napoli nord, nasce l’asse Municipalità-Comune di Casoria

Giovedì 29 Novembre 2018, 18:18

NAPOLI - Nasce l’asse con Casoria per dire no all’ecodistretto di San Pietro a Patierno. «L’impianto per trattare i rifiuti differenziati sul territorio di San Pietro a Patierno non lo vogliamo». Pronto alle barricate il presidente della settimana Municipalità Maurizio Moschetti. «Abbiamo appena concluso un incontro con il sindaco di Casoria, Pasquale Fuccio - spiega Moschetti - con il quale è stata condivisa la necessità e l'urgenza di convocare per la prossima settimana un Consiglio straordinario congiunto sul tema dell'ecodistretto dei rifiuti che potrebbe nascere in via Provinciale Casoria a San Pietro a Patierno». Un dissenso che nasce dalla delibera 516 con cui la giunta del Comune di Napoli, lo scorso 15 novembre, ha approvato lo studio di fattibilità redatto da Asìa per la realizzazione di due ecodistretti, uno dei quali a San Pietro a Patierno.«Premesso che non ho nulla contro gli impianti di efficientemente del ciclo dei rifiuti - rimarca il presidente della Municipalità - va detto tuttavia che questi stessi impianti dovrebbero essere realizzati lontano dalle abitazioni, in contesti diversi. Avrei avuto piacere di leggere in quella delibera se fossero state previste, oltre all’impianto, zone a verde, parchi pubblici attrezzati, per non parlare del fatto che non c’è stato alcun confronto con il territorio, con le istituzioni democraticamente elette dal popolo». Il presidente del parlamentino chiede in sostanza chiarimenti su come si intesa realizzare l’ecodistretto. «Finché non ci sarà chiarezza, dico assolutamente no all’ennesima attività che porterà solo danno e non beneficio al nostro già martoriato territorio». «Ci siamo impegnati - conclude Moschetti - a elaborare un documento congiunto con il Comune di Casoria da portare in Consiglio, che metta in luce le tante negatività che potrebbero scaturire da quell’impianto».