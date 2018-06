Giovedì 7 Giugno 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 18:57

CASAVATORE. Blocchi stradali, cortei e sit-in per protestare contro il mancato svolgimento, per il secondo anno consecutivo, della ultracentenaria festa dei gigli. In piazza, nel pomeriggio, la rabbia dei cullatori, dei rappresentanti delle paranze e dei comitati cittadini. “Impedire la festa significa mortificare le nostre origini e le nostre tradizioni: la ballata degli obelischi di cartapesta rappresenta uno dei momenti culminanti intorno alla quale si ritrova veramente unita tutta la popolazione”, hanno affermato alcuni manifestanti. Lo stop, da parte della triade commissariale presieduta dal prefetto Eugenia Valente, è arrivato a causa del mancato rispetto del protocollo di legalità da parte dei comitati. La tradizionale ballata, che si svolgeva ogni anno la seconda domenica di luglio in onore di S.Giovanni Battista, patrono della città, è finita da tempo nel mirino dell’Antimafia e rappresenta uno dei motivi determinanti dello scioglimento - per diciotto mesi poi prorogati però a ventiquattro - del consiglio comunale guidato dall’ex sindaco Lorenza Orefice.