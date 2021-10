No Green Pass, a Napoli circa 200 sfilano dal lungomare alla Regione

Circa 200 manifestanti "No Green pass" in piazza Vittoria, a Napoli, per una fiaccolata diretta a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Al megafono alcuni animatori dei gruppi «No vax», tra cui il medico Asl Carlo Arnese, e Ornella Mariani che ha presentato numerose denunce contro la legislazione di emergenza.

Dure critiche contro i parlamentari, definiti «abusivi», e rivolte al governo. Saluti e solidarietà ai portuali di Trieste «che difendono il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione». Annunciata anche una manifestazione domani davanti alla prefettura.

Alcuni manifestanti stanno reggendo una sorta di «altarino funebre» della Costituzione italiana. Uno dei manifestanti espone in petto una stella gialla a 6 punte che richiama la stella di David che gli ebrei erano costretti a portare come metodo di identificazione sotto la dittatura nazista. Dal corteo sono partiti cori contro il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.