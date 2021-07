Napoli, i «no green pass» tornano in piazza contro la certificazione: «Liberi di scegliere»

Non si fermano le proteste dei “no vax” e dei “no green pass” che oggi, per il secondo sabato consecutivo, sono tornati in strada. Dopo la marcia di una settimana fa i manifestanti si sono dati appuntanto ancora una volta in Piazza Dante, da dove hanno urlato nuovamente i loro slogan come ”libertà” e “no al green pass”. Un presidio - con pochi partecipanti provvisti di mascherina - che ha messo al centro la questione relative al pass verde,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati