«No tax Orientale, conti sballati colpa di una legge sbagliata»

Domenica 3 Giugno 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:59

«Quando c'è una perdita di gettito non vuol dire che esista un disavanzo, si devono cambiare solo le strategie per evitare che ciò si ripeta». È questa la lettura del professor Amedeo Di Maio del buco da due milioni di euro all'Orientale dovuto alla no tax area che sta portando a un nuovo sistema di tassazione per il prossimo anno accademico. Il docente di Scienze delle Finanze, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'ateneo napoletano, che fa parte della commissione istituita per valutare la variazione di gettito conseguente alla nuova legislazione, non drammatizza sui mancati introiti.Una variazione della platea studentesca sarebbe alla base delle previsioni errate che hanno portato a un mancato gettito di due milioni di euro. Più studenti rientrano infatti nella no tax area e addirittura un 10 per cento in meno rientra nella fascia alta, quella che supera i 30mila euro. «Le università napoletane sono tra le migliori d'Italia, ma come tutte devono fare i conti con le nuove regole e con le difficoltà economiche insite nella nostra società ammette il professore spiegando le previsioni così al ribasso - Il primo anno in cui è entrata in vigore la no tax area non abbiamo potuto fare altro che basarci sulla media delle iscrizioni e delle certificazioni Isee dei due anni precedenti. Ma nel 2017/2018 è successo che sono aumentati gli studenti rientranti nelle agevolazioni indicate dalla nuova riforma e contemporaneamente sono diminuiti quelli più abbienti che sostenevano di più le casse dell'ateneo. Un combinato che ha fuorviato le nostre previsioni che ora siamo stati costretti a rivedere».