Napoli, la litania dei no-vax pentiti: «Se potessi tornare indietro»

Negli ospedali, nei Covid center della Campania, la quasi totalità dei pazienti ricoverati, sia in degenza, sia in Rianimazione, è tutta priva di protezione vaccinale. Alcuni sono no-vax convinti altri, addirittura, negazionisti mentre una quota minoritaria, quella coperta con una singola dose in cui lo scudo immunitario è incompleto, è rimasta impigliata nella paura. Molti di questi pazienti non vaccinati sono pentiti: lo dicono ai medici,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati