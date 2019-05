La vera gioia è l'umanità da ritrovare

Sabato 11 Maggio 2019, 08:35

Quando la bimba addormentata ha aperto gli occhi e assaporato l’aria senza più ventilazione meccanica, il suo respiro ritrovato è diventato il sospiro di sollievo di ogni napoletano. Ieri lo si poteva quasi sentire allungarsi sulla città, tant’era tangibile, smisurato, collettivo: c’era il sollievo dei medici curanti, il sollievo di quanti l’altra sera hanno pregato con le candele accese davanti all’ospedale o di quelli che non hanno la fortuna della fede ma hanno pregato lo stesso tra sé e sé, invocando un improbabile dio laico della giustizia umana qui da noi così rara.E poi il sollievo degli agenti della polizia, dei finanzieri e dei carabinieri decisi a non darsi pace fin quando non avessero acchiappato l’uomo che le aveva trapassato il polmone, è divampato in giubilo perché, come se quel dio della giustizia umana esistesse davvero, il colpevole è stato catturato, come anche il fratello complice. Nello stesso giorno, nelle stesse ore del miglioramento di Noemi. La duplice buona notizia si è propagata con un tam tam simultaneo di social e sms a velocità inaudita, e a Napoli, ma forse non solo qui, si è gareggiato del comunicarla ad amici, parenti e conoscenti, per arrivare primi degli altri: sai, Noemi ce la farà e sai, hanno anche preso quello che le ha sparato.Quello che le ha sparato, e poi per due volte ha scavalcato il suo corpicino che gli era d’impaccio nella fuga a pistola spiegata verso l’obiettivo da abbattere, ha ora un nome – Armando del Re – e ha un volto.A me è venuta voglia di guardargli gli occhi, che nella foto diffusa dalle forze dell’ordine lui tiene bassi, per cogliere una traccia, un indizio del suo essere.E proprio allora un mio amico, lo scrittore Piero Sorrentino, mi ha fatto sapere di aver trovato su un social una sua immagine che lo aveva inquietato. Sono andata a cercarla: nella pagina del suo profilo, la foto principale lo ritrae con al fianco una giovane donna sorridente intenta a stringere tra le braccia un maschietto che ancora non cammina e tre belle bambine brune somiglianti a lui. La maggiore avrà sette anni, la minore non più di quattro, proprio come Noemi. Davanti alla piccolina c’è una torta decorata con l’immagine della Dottoressa Peluche, personaggio dei cartoni animati amato da tutti i bimbi e certo noto pure a Noemi, riprodotta anche sui piattini di carta. Poi i dolci disposti sulla tovaglia in due gradazioni di rosa e il cartello incorniciato con la scritta «Auguri» stanno a dire di un’accuratezza, di un impegno particolari nel predisporre il festeggiamento per la bimba. Di quattro anni. Proprio come Noemi.Tutto il profilo di questo uomo giovane è disseminato del tipo di frasi che scrivono certi ragazzi, «xche x una tua attenzione impazzisco»… «x amore … se si vuole… si fa tutto».A riprova di come ci si possa mettere in posa social evocando i buoni sentimenti a ogni pie’ sospinto, rappresentarsi come padri amorevoli e poi impugnare una pistola, inseguire un disgraziato volendolo freddare per una sporca faccenda di traffico di droga, e sparare in mezzo alla gente, veder cadere a terra una bambina della stessa età della propria più piccola e scavalcarla con impazienza quasi fosse una cosa, come un ingombro fastidioso.Chissà se nei sette giorni della sua fuga quest’uomo ha pensato a Noemi in lotta per sopravvivere nel lettino dell’ospedale. Chissà se gli è mai venuto in mente quanto piccolo sia il polmone di una bambina di quell’età, quanti danni possa fare un proiettile full metal jacket. Chissà se ha mai appoggiato sull’immagine di Noemi quella della propria figlia altrettanto innocente che certo, come le sue sorelle e il fratellino, sarà a sua volta ingiustamente ferita e segnata dall’azione del padre.E adesso questa parola «padre» suona impropria, paradossale. Perché confliggerebbe con l’ennesimo esempio cocente - ma tipico della violenza criminale - di banalizzazione della morte stavolta per fortuna sconfitta da una piccola guerriera. Ma l’esser padri ha un ruolo in questa storia. Perché sono padri gli inquirenti, gli agenti e i militari che hanno caparbiamente investigato, seguito ogni possibile indizio, individuato e infine bloccato Armando Del Re, proprio mentre cercava di mettersi in contatto, guarda caso, con il padre detenuto.Perché da un padre, quello della bambina ferita, è venuta la frase «sto pensando di lasciare Napoli», che se messa in pratica sarebbe lo schiaffo meritato per una città sull’orlo di uno stato di calamità criminale per i minori. Perché da un padre che non smette di piangere la propria figlia vittima innocente di camorra, Annalisa Durante, è venuta l’indicazione di Noemi come «figlia di tutta Napoli» che ci restituisce respiro e speranza. Perché se un barlume di umanità resta in Armando Del Re, connessa al suo ruolo di padre, verrà da lì la sua condanna peggiore, più pesante di quella che qualsiasi tribunale possa mai emettere.