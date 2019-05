«La notizia più bella da commentare con estrema cautela è che da ieri Noemi dà segni di miglioramento importanti e stamattina c'è stata la notizia che sarebbero stati individuati i responsabili dell'agguato in cui è rimasta ferita. Mi sembra che ancora una volta questa città con le sue forze è in grado di fare quando crede agli obiettivi». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha chiamato telefonicamente i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza della città per congratularsi dell'operazione. Ieri sera fuori al Santobono c'è stata grande partecipazione cittadini alla veglia e fiaccolata per la bimba. «La città - ha commentato il sindaco - ha mostrato grande maturità dalla manifestazione che si è tenuta domenica in piazza Nazionale fino all'immagine della veglia di ieri. Adesso dobbiamo aspettare solo la notizia che Noemi sia definitivamente fuori pericolo di vita. Questa è la notizia più bella non solo per lei e la sua famiglia ma per tutta la città».

Venerdì 10 Maggio 2019, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA