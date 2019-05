Venerdì 10 Maggio 2019, 19:37

«Caro Presidente Mattarella, scusi il disturbo, ma in questi giorni penso sempre a Noemi». Inizia così il video appello di giovani ragazzi e bambini napoletani che da Piazza Plebiscito si rivolgono al Presidente della Repubblica chiedendogli «aiuto e speranza per continuare a vivere e giocare nella loro città senza la paura delle pistole». A lanciare l' hashtag #SiamoTuttiNoemi e il video di «Campania il nostro posto» è stato Severino Nappi, professore universitario di Diritto del lavoro. «Lei conosce Noemi perché so che è venuta a trovarla a Napoli», dicono ancora i bambini.