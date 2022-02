Noemi, bimba ferita a Napoli: imbrattato il murales in piazza Nazionale

È stato imbrattato il murales realizzato a piazza Nazionale, a Napoli, e dedicato a Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra il 3 maggio 2019.

Sul murale, realizzato nell'area pedonale al centro della grande piazza, sono state realizzate scritte e disegni osceni con vernice spray.

La madre di Noemi, che all'epoca del ferimento aveva appena 4 anni, ha denunciato il tutto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Con grande rammarico - scrive - apprendo la notizia che il murale finora rispettato dedicato a mia figlia Noemi vittima della camorra è stato vandalizzato. Un gesto incivile del solito marciume che sporca da sempre la nostra città. Con grande dispiacere e sdegno ancora una volta le vittime non vengono rispettate mentre in città altarini che inneggiano alla criminalità, scritte di ogni genere che richiamano la camorra vengono glorificate e rispettate. Non ci fermate nel nostro impegno alla legalità. Siete la vergogna di Napoli», conclude il post.