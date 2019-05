Il vice premier Luigi Di Maio ed il ministro della Salute, Giulia Grillo, sono giunti da poco negli uffici della Prefettura, a Napoli, per incontrare i vertici locali delle forze dell'ordine ed il prefetto Carmela Pagano, dopo il fermo dei due fratelli Del Re che, secondo le indagini, sono coinvolti nell'agguato avvenuto la scorsa settimana in piazza Nazionale a Napoli e dove è rimasta ferita Noemi, la bimba di 4 anni, tuttora ricoverata al Santobono. I due rappresentanti del Governo si recheranno più tardi in ospedale.

Sabato 11 Maggio 2019, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 15:58

